Skistar Shiffrin: „Das ist ein komisches Gefühl“

„... nicht in der Lage gefühlt“

Beschäftigt hat sich Shiffrin damit aber nicht wirklich, wie sie in einem Interview mit Eurosport erklärte. „Über den Rekord wurde schon in Méribel gesprochen, also wusste ich darüber Bescheid. Aber ich konnte hier überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, weil ich mich gar nicht in der Lage gefühlt habe, um die Medaillen mitzukämpfen“, sagte die 99-fache Weltcupsiegerin, die seit 2013 in Schladming bei jeder WM zumindest einmal Gold gewann.