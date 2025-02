Shiffrin: „Er konnte mich nicht wirklich berühren“

15. WM-Medaille

Für die 29-Jährige war es übrigens die 15. Medaille bei einer Weltmeisterschaft, sie hat nun acht in Gold, vier in Silber und drei in Bronze auf der Habenseite. Auf dem Zwölferkogel wird sie noch den Slalom am Samstag bestreiten, vier WM-Titel hat sie in dieser Disziplin bereits gewonnen. Im Weltcup hält sie bei 99 Erfolgen.