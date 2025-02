Airport Salzburg erlebt stärksten Besucheransturm

Dieser Samstag ist ein Rekordtag am Salzburger Flughafen. Er stellt die Mitarbeiter wie jedes Jahr vor eine große Aufgabe. Am stärksten Anreisetag der Wintersaison 2024/25 kommt eine Welle an Urlaubern nach Salzburg und tausende fliegen in ihre Heimatländer zurück. Rund 27.000 werden abgefertigt.