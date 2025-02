„Das ist eine scheinheilige Kritik an der Polizei“

„Zu schwammig“‘

Weil die Anfragebeantwortung den Blauen zu schwammig war, unkte FP-Klubobmann Herwig Mahr, dass „keine einzige konkrete Frage beantwortet wurde“, ortete einen „sicherheitspolitischen Skandal“. Das will VP-Innenminister Gerhard Karner nicht so stehen lassen, konterte am Freitag gegenüber der „Krone“: „Die FPÖ ist jene Partei, die gegen eine moderne und zeitgemäße Überwachung von Islamisten und Rechtsradikalen im Online-Bereich ist. Die Kritik an der Polizei ist daher an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten.“