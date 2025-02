Weltmeisterin: „Das war ein bisschen sch…“

Die viel kritisierten Bedingungen zipfen die Polizeisportlerin, die beim Einsatzkommando in Wr. Neustadt im Innendienst arbeitet, immer noch an: „Das war schon ein bisschen sch...“, dass wir so wenig Schnee hatten und die Speed-Bewerbe abgesagt werden mussten.“ Ein großes Kompliment richtet sich aber an das lokale Organisationskomitee in Marburg (Slo): „Wir hatten acht Grad Plus und die Piste hat im Riesentorlauf und im Slalom trotzdem super gehalten. Das war schon sehr starke Arbeit.“