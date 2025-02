Die Formel E wird mitten in der Saison gestoppt

Keine bollernden Motoren, nur rund 200 km/h Spitze und Kurse wie beim Autoslalom statt Traditionsstrecken. Zumindest Letzteres geht die Formel E heuer an, so steigt die dritte Station Freitag und Samstag auf dem Formel-1-Kurs in Jeddah in Saudi-Arabien. Und wird im Öl-Paradies erstmals tanken: Ein Pflichtboxenstopp, in 34 Sekunden Stehzeit muss das Auto am Stecker hängen. Das soll Spannung bringen, weil der Boxencrew natürlich Fehler passieren können.