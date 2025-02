WM geht in 150 Länder – „Großer Fernsehsport“

„Schwenkt’s auf die Zuschauer rüber. Bleibt’s länger drauf – ja genau so, super Arbeit!“ Oder: „Schaut‘s auf den Läufer beim Start. Der ist noch gar nicht ready.“ Willkommen im ORF-Übertragungswagen. Hier werden unter Sport-Chefregisseur Michi Kögler – vereinfacht gesagt – die Fernsehbilder der WM produziert. „Wir haben 56 Kameras einschließlich Kran-, Drohnen- und Zeitlupenkameras. Wichtig ist, Emotionen und Stimmung gut rüberzubringen“, so Kögler beim „Krone“-Besuch im hochmodernen Üwagen, wo er wie bei der Herren-Team-Kombi in genau einer Stunde Sendezeit keine Sekunde den Fokus verlieren darf. „Ich visualisiere teils schon vorher den Lauf, was und wie ich etwas mache.“ Das Schlimmste seien Probleme in Technik und Material, etwa wenn etwas schmilzt oder zu Bruch geht.