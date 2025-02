Lindsey rechnet ab: „Ich werde nicht lügen …“

Seit ihrem Weltcup-Comeback hat Vonn immer wieder ordentlich Kritik einstecken müssen. Zudem ist die WM in Saalbach für die 40-Jährige nicht nach Wunsch verlaufen und hat in den Debatten rund um die Team-Kombi einen unrühmlichen Höhepunkt gefunden. Eine Zeit, die deutliche Spuren hinterlassen hat, wie die US-Amerikanerin in einem emotionalen Instagram-Posting durchblicken lässt.