Vonn zu Shiffrins Nein: „Ich bin nicht überrascht“

Eigentlich wollte Lindsey Vonn in der ersten Team-Kombi am Dienstag bei der Ski-WM in Saalbach mit Mikaela Shiffrin ein Paar bilden. Das Angebot stand seit Wochen. Doch am Montag entschied sich die Slalom-Queen für Weltmeisterin Breezy Johnson. Vonn reagierte via X umgehend und enttäuscht.