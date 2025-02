Vonn: Da hätte auch Shiffrin nicht geholfen

Eigentlich wollte Lindsey Vonn in der Team-Kombi mit Mikaela Shiffrin ein Paar bilden, die entschied sich jedoch für Weltmeisterin Breezy Johnson. Lindsey Vonn reagierte verstimmt darauf, hätte sie doch gerne die Slalom-Dienste Shiffrins selbst gerne in Anspruch genommen und so auch ihre eigenen Medaillenchancen erhöht. Nach dem Abfahrtslauf sind die aber weitgehend begraben. Ihre Teampartnerin AJ Brown müsse jetzt im Slalom „den Turbo zünden“, hatte Vonn nach ihrem Abfahrtslauf gemeint. Vergeblich. Hunt konnte die Zeit zwar verbessern, jedoch für keine Überraschung sorgen.