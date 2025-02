Europa League in der Konferenz – ab 18.45 Uhr LIVE

Ein zweites hochkarätiges Duell steigt mit Porto gegen Roma,zwischen zwei Teams, die sich zuletzt im Achtelfinale der Champions League in der Saison 2018/19 gegenüberstanden. Damals setzte sich Porto nach Verlängerung mit 4:3 durch, wobei Alex Telles mit einem Elfmeter in der 117. Die Giallorossi lagen in dieser Saison in der Liga nur einen Punkt vor den Drachen und es wäre keine Überraschung, wenn es erneut zu einem extrem engen und hart umkämpften Duell kommen würde.