Mann stahl in Tirol offenbar 18 Jacken aus Lokalen

Am Montag erstattete eine 21-jährige Deutsche bei der Polizei die Anzeige, dass ihr in der Nacht auf Donnerstag aus einem Lokal in Ischgl ihre Jacke gestohlen worden sei. In der Jacke haben sich ihre Kopfhörer befunden, die sie nun orten habe können. Die 21-Jährige führte die Ermittler zur Unterkunft eines 44-jährigen Türken.