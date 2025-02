„Wir mussten schon eine Kuh verkaufen!“

Ganz in Gold. Mit Held und Schweizer Fahnen – die 16-köpfige Gruppe „Discohelm“ aus Lommiswil nahe Bern war auch am Dienstag nicht zu übersehen. „Wir sind bis Samstag da, mussten schon eine Kuh verkaufen – und das Haus kommt auch noch“, scherzten Lukas, Marco, Simon und Co. „Wir haben hier viel Spaß. Der Sonntag, als wir in der Herren-Abfahrt Gold und Bronze erobert haben, war ein Wahnsinn. Da durftet ihr ruhig Silber holen.“ Gelächter, dann Respekt für unseren Zweitplatzierten Kriechmayr. „Der Vinc ist eh super.“ In der neuen Kombi gab’s für die Schweizer bei den Damen die nächste Medaille – und zwar Silber! „So kann es weitergehen.“ Sagten es und zogen weiter durch die Fußgängerzone.