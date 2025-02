Vier „große Bullen“ für den Aufstieg

Für die Profis von Salzburg ist die internationale Reise in dieser Saison bereits beendet, in der Champions League ist man nur noch Zuschauer. Anders ist die Situation bei der U19 der Bullen: Die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler zog als Dritter der Youth-League-Ligaphase souverän in die Runde der letzten 32 Teams ein und trifft am Mittwoch (14) in der ersten K. o.-Runde daheim in der Akademie in Liefering auf Celtic Glasgow. „Ein guter und interessanter Gegner, der die klassischen schottischen Eigenschaften wie Körperlichkeit, Athletik und Robustheit mitbringt“, erklärt Beichler.