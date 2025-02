ÖSV-Speedgirl Egger fährt ab sofort doppelgleisig

Nach Skipause wartet Super-G-Marathon

Die Kondition braucht sie auch, denn die zweite Saisonhälfte wird intensiv. „Da im Europacup erst drei von zehn Super-G gefahren wurden, werde ich neben dem Weltcup auch die restliche EC-Saison bestrreiten“, erzählt Egger. Heißt: heute und morgen zwei Super-Gs in Bardonecchia, nächste Woche zwei im Sarntal. Dann wartet der Weltcup in Kvitfjell, danach zwei EC-Super-Gs in Kitzbühel und dann der Weltcup in La Thuile. „Je nach Abschneiden geht es dann zum Europacup-Finale nach Norwegen oder zum Weltcupfinale in die USA“, erklärt die Head-Pilotin.