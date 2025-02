Positives und Negatives zum Kinderbetreuungsgesetz

„Vielleicht wäre es parteipolitisch besser gewesen, einmal im Halbjahr den Eltern direkt 1500 Euro zu überweisen und nicht den Betreuungseinrichtungen“, zieht Bildungsreferent Daniel Fellner Bilanz, verteidigt aber die Maßnahme: „Wir halten es aber so für richtig, die gesellschaftlichen Auswirkungen werden sich in den kommenden Jahren zeigen.“ Dafür nimmt das Land enorm viel Geld in die Hand: Waren es im Jahr 2022 noch 84 Millionen, fließen im kommenden Jahr 161 Millionen – also fast doppelt so viel – in die Betreuung und Bildung der Kärntner Kinder.