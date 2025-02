Wiederholt die Leistungen der ersten Woche der WM!

Saalbach erlebt eine Ski-WM-Premiere

Die vermeintlichen Ski-Prügelknaben duellieren sich sogar mit Super-Favorit Schweiz um Platz 1 in der Medaillenwertung. Saalbach erlebt dabei übrigens eine Premiere. Die klassische Kombination aus Abfahrt und Slalom hat ausgedient, die Damen fahren erstmals in einer Teamkombination, wo die Zeiten einer Abfahrerin und einer Slalom-Läuferin addiert werden, um Gold. Am Mittwoch wollen in dieser neuen Disziplin die Herren zuschlagen.