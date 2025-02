„Bildstabilisator“ im Gehirn korrigiert Verwackeln

„Die Bildkorrektur findet sehr früh während der visuellen Verarbeitung statt“ so Maximilian Jösch vom ISTA in Klosterneuburg (NÖ), und zwar im sogenannten „Seitlichen Kniehöcker“ (Corpus geniculatum laterale, CGL). „Er befindet sich im Thalamus, einer eiförmigen Struktur in der Mitte des Gehirns“, erklärte der Forscher in einer Aussendung.