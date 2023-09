Die häufigsten Augenleiden auf einen Blick

Kinder schielen oft

„Kinder leiden am häufigsten an Kurzsichtigkeit und Schielen. Erwachsene an Glaukom, Grauem Star, Netzhautveränderungen durch Diabetes und der altersbedingten Makuladegeneration“, fasst die Augenärztin zusammen. Bei Kurzsichtigkeit (Myopie) werden Gegenstände in der Ferne verschwommen und undeutlich wahrgenommen, Nahes wird problemlos erkannt. Der Augenarzt verordnet dann eine Brille oder auch spezielle Augentropfen.