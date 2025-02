Auf Skandal-Piste verletzt: „Fühle mich verarscht“

Der Ärger über die Paraski-WM in Marburg (Slo) wird immer größer. Auch Breezy Johnson, Abfahrtsweltmeisterin in Saalbach-Hinterglemm, kritisierte die mehr als fragwürdigen Bedingungen. Die Sportler wehren sich. Und dann verletzte sich auch noch einer, der sich vom ersten Tag an verarscht fühlte.