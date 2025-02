London: Vize-Minister nach Rassismuseklat gefeuert

Beschuldigter: „Sehr unüberlegte Kommentare“

Der Gruppe in dem sozialen Netzwerk gehörten mehr als ein Dutzend Labour-Kommunalpolitiker, Parteivertreter und mindestens ein weiteres Parlamentsmitglied an, wie die Zeitung „Mail on Sunday“ berichtete. Demnach machte Gwynne auch Witze über einen Wähler, der von einem Lastwagen „niedergemäht“ worden war. „Ich bedauere meine sehr unüberlegten Kommentare zutiefst und entschuldige mich für jede Beleidigung“, erklärte Gwynne im Onlinedienst X.