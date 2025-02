Beschützerin der Kunst und Kultur

Während sich die meisten ihrer alten Parteifreunde mit notorischer Schläue als unterwürfige Machtteilnehmer in jede noch so unappetitliche Lage hineinschmiegen und sich für ihr Gesäusel von der „staatspolitischen Verantwortung“ nicht einmal mehr schämen, lag es ganz allein an Helga Rabl-Stadler, vor einem „Kunstkanzler Kickl als Schaden für unser Land“ zu warnen. Kickl bekämpfe die Freiheit der Kunst und sei ein Verächter von Kunst und Kultur, sagt Rabl-Stadler. Sie hat sich gut gemerkt, wie übel Kickl die Salzburger Festspiele beschimpft und deren Gäste als Inzuchtverein bezeichnet hat. Helga Rabl-Stadler ließ dazu über den in enger Verbindung zu ÖVP und Raiffeisen stehenden „Kurier“ ausrichten: „Es gilt den Ruf unseres territorial kleinen Österreich als Kulturgroßmacht zu retten.“