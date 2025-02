Möbel standen in Flammen: Wohnungsbrand im Pinzgau

„Rauchmelder retten im Ernstfall Leben, indem sie frühzeitig auf Rauchentwicklung hinweisen“, betont die Feuerwehr Zell am See anlässlich eines Brandes. Dieser entstand am Samstag in den Morgenstunden in einer Wohnung in Zell am See. Aus noch unbekannter Ursache gerieten mehrere Möbelstücke in Brand.