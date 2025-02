Geduld gefragt: Staus wegen Urlauberschichtwechsel

Der Reiseverkehr in die bzw. aus den Skigebieten hat am Samstag zu den erwarteten Staus vor allem in Westösterreich geführt. Die Schwerpunkte lagen dabei am Vormittag laut ÖAMTC in Tirol, Salzburg und im steirischen Ennstal. Unter den Autofahrern war jedenfalls viel Geduld gefragt.