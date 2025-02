78 Tote bei Überfahrten über Ärmelkanal im Vorjahr

Schlauchboote oft von schlechter Qualität

Die Boote – häufig Schlauchboote – kenterten häufig, weil sie von schlechter Qualität seien, sagte Delrieu. „Das Material wird in China gekauft und in Werkstätten in der Türkei geliefert. Die fertigen Boote, die oft schlampig zusammengebaut und mit einem Motor versehen sind, werden dann in Deutschland gelagert und je nach Bedarf dort geholt“, erklärte er. Dahinter steckten häufig irakisch-kurdische Schlepperbanden, an denen auch afghanische Schlepper beteiligt seien.