„Ein NFL-Match in Wien ist absolut realistisch!“

„Ein Mix wie in der NFL“

Noch nie hat Joe Durant die Superbowl außerhalb der USA verfolgt. Am Sonntag ist es aber so weit, da wird der Erfolgsstratege der Patriots von Österreich aus mitfiebern. Als Gast und Kooperationspartner von „Interwetten“ ist Durant zu Gast in Saalbach, erlebt quasi Österreichs Superbowl hautnah mit. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagt Durant über seine ersten Eindrücke. „Man merkt, mit welcher Begeisterung Österreich Ski-Feste feiert. Und damit erinnert mich das alles hier schon an die NFL. Skifahren ist in Österreich anscheinend Teil der Kultur, so wie American Football in den USA. Und auch hier sehe ich wie in der NFL diesen Mix aus Sport und einer großen Portion Unterhaltung und Party.“