Kerze löst Wohnungsbrand aus: Vater rettet Tochter

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend in Kirchdorf im Tiroler Unterland ab: Nachdem eine 37-Jährige in ihrer Wohnung eingeschlafen war, löste eine Kerze einen Brand aus. Der Vater, der im selben Haus wohnt, wurde auf die Situation aufmerksam und rettete seine Tochter ins Freie.