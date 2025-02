Todesdrama: Bergretter bleiben auf Kosten sitzen

2000 Versicherungsfälle

Rund 2000 „Schadenfälle“ im Kontext mit der Versicherung wurden 2024 dem ÖAV gemeldet. ÖAV-Generalsekretär Clemens Matt kritisiert in dem Zusammenhang die Helikosten: „Die Flugminute ist in Südtirol, Deutschland und der Schweiz wesentlich günstiger als in Tirol.“