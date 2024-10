Bergsteiger (21) in Tirol im Schnee verschollen

Bangen um einen 21-jährigen Bergsteiger in Tirol: Trotz widrigster Wetterbedingungen stieg der Deutsche am Donnerstag auf die Hohe Munde (rund 2600 Meter) auf. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, schlug er über einen Begleiter, der die Tour abgebrochen hatte, Alarm. Seither fehlt vom Mann jede Spur. Eine Suchaktion musste am Abend abgebrochen werden.