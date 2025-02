Die Kette der Mutter ist Lindseys Talisman

Fünf Jahre und elf Monate, genau 2188 Tage ist es her, als Lindsey Vonn in Åre Bronze in der WM-Abfahrt holte – und noch am selben Abend mit einer großen Party ihre Ausnahmekarriere beendete. Heute kehrt die 40-Jährige 20 Jahre nach ihrem Debüt in Santa Catarina zurück auf die WM-Bühne, bestreitet ihren 27. Einsatz bei einer Weltmeisterschaft – und macht bei ihren neunten (!) Titelkämpfen Jagd auf ihr neuntes Edelmetall. „Ich bin schnell. Ich werde alles geben, um eine Medaille zu holen. Das ist das Einzige, was hier bei der WM zählt“, meint Vonn.