Absetzungsantrag ist (so gut wie) unterwegs

„Der Schriftsatz ist in der Finalisierung. Er muss Hand und Fuß haben“, sagte am Mittwoch Bürgermeister Paul Mahr zur „Krone“. Der Jurist der Stadt muss ihn nochmals überarbeiten, spätestens kommende Woche soll der mehr als 30 Seiten lange Antrag übermittelt sein. Kommandant Thomas Fraungruber, der bei der Versammlung zu den rund 50 erschienen Kameraden ebenfalls sprach, will sich öffentlich äußern, wenn die Vorwürfe am Tisch liegen.