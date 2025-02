„Zahlen zeigen, dass Kunden das System annehmen“

Etwas mehr als ein Monat ist die Umstellung auf das neue Pfandsystem her. Bislang sind aber erst wenige Plastik-Pfandflaschen in den Handel gekommen. Erste Bilanzen der Supermarkt-Ketten in Österreich zeigen aber, dass die Kunden bereit sind, das Leergut in die Geschäfte zurückzubringen.