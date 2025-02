Warum wir morgens besser gelaunt sind als abends

Unser Gefühl von Glück, Erfüllung, Zufriedenheit oder Einsamkeit könnte nicht nur von den Lebensumständen, sondern auch von der Tageszeit und dem Wochentag beeinflusst werden. Eine britische Studie zeigt, dass die Stimmung der Menschen in der Regel am frühen Morgen am positivsten ist, während sie am späten Abend am negativsten ausfällt.