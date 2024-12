So führen Sie ein rundum erfülltes Leben

Viele berichten, sie müssen sich im Job viel zu oft verbiegen. Was raten Sie ihnen?

Wenn Menschen im Job das Gefühl haben, sich ständig anpassen zu müssen und dabei ihre Werte oder Stärken ignorieren, kann das auf Dauer unzufrieden machen. Ein möglicher Kompromiss wäre, gezielt nach kleinen Bereichen zu suchen, in denen sie authentisch bleiben können, (Projekte, in denen die Stärken zum Tragen kommen). Anstatt sich nur auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, könnten sie versuchen, den Sinn in der Arbeit neu zu entdecken oder sich auf die positiven Seiten fokussieren.