So führen Sie langfristig ein glückliches Leben

Das Glück ist eben kein Vogerl! Für Katharina Mühl ist Glück kein Zufallsprodukt, sondern eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Die Glückscoachin unterscheidet zwischen zwei Formen: dem Wohlfühlglück und dem Werteglück. Wohlfühlglück sind Momente des Genusses und der Entspannung, etwa ein Sommertag in der Sonne mit einem Eis in der Hand. Werteglück hingegen entsteht, wenn Menschen im Einklang mit ihren Werten und Zielen leben, z.B. wenn sie in ihrem Beruf anderen Menschen helfen und dadurch tiefere Erfüllung finden. „Beide Arten ergänzen sich und führen zusammen zu einem ausgeglichenen und erfüllten Leben“, so Katharina Mühl.