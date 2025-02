„Frechheit!“ Österreich-Ärger bei den Schweizern

Empörung bei Beat Feuz

Weniger amüsiert über die „B-Team-Aussagen“ zeigte sich unterdessen der ehemalige Spitzen-Athlet Beat Feuz: „Das ist schon ein bisschen eine Frechheit. Thomas ist immerhin Weltcupsieger in dieser Saison - und so viele Weltcupsiege haben die Österreicher in dieser Saison nicht“, teilt der 37-Jährige aus.