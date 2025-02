„Bitter! So haben wir uns Start nicht vorgestellt“

WM-Fluch hält an

Womit Österreich am Ende nur aufgrund der schlechteren Gesamtzeit den Kürzeren zog. „Wenn nur eine der Mädels normal runterkommt, hätte es leicht für Schweden gereicht“, meinte Mandl. Sah auch Brunner so: „Natürlich haben wir gewusst, dass Schweden sehr stark ist – ich musste gegen Sara (Hector, Anm.) All in gehen. Es tut mir leid, dass ich es nicht ins Ziel gebracht habe.“ Vorwürfe von den Kollegen gab es aber keine. „Wir gewinnen und verlieren als Team“, so Raschner, der trotz frühem Aus begeistert vom Bewerb war: „Cool, actionreich, anspruchsvoll – nur hätten wir dem Publikum gerne mehr geboten.“