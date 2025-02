ÖSV-Ass genervt: „Bisschen nagen wird es schon“

Brennsteiner und Co. nahmen schnell Reißaus

Der Teambewerb habe durch die Eingliederung in die an musikalischen Acts reiche Eröffnungsfeier eine Aufwertung erfahren, zeigten sich die ÖSV-Protagonisten aber überzeugt. „Die Kulisse war traumhaft. Der Teambewerb ist ein absoluter Stimmungsmacher für den Beginn einer Weltmeisterschaft“, sagte Stecher. „Es war ein fulminanter Beginn dieser Weltmeisterschaft“, formulierte es Mandl. Dennoch wollten Brennsteiner, Scheib, Brunner, Dominik Raschner sowie die Ersatzleute Fabio Gstrein und Katharina Truppe relativ schnell Abstand gewinnen – in diesem Fall im übertragenen Sinn.