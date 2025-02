Wechsel vom Tisch: Bayern verlängert mit IHM!

„Habe hier schon viel erreicht – aber es wird noch mehr kommen!“

Davies äußerte sich mindestens ebenso positiv, was seine Verlängerung in München anbelangt. „Ich bin sehr glücklich. […] Ich kam mit 18 zum FC Bayern und wollte einfach jeden Tag so viel wie möglich lernen, um zu einem der Besten auf meiner Position zu werden“, so Davies. Jetzt freue er sich auf weitere fünf gemeinsame Jahre. „Ich habe hier schon viel erreicht – aber es wird noch mehr kommen.“