Zugespitzt | Unüberbrückbar

Unüberbrückbar. Schon tagsüber war noch deutlicher als zuvor durchgeschimmert, dass die beiden Parteien in vieler Hinsicht noch recht weit auseinander liegen. Beide Seiten müssten sich noch entscheidend bewegen, hieß es. Doch bei den Gesprächen gestern kam man einander anscheinend nicht nur nicht näher – als es um die Personalvorstellungen ging, offenbarten sich neue, manche sagen unüberbrückbare Differenzen. Die Forderungen der beiden Parteien, was die Ressortverteilung in der Regierung betrifft, seien nicht wirklich unter einen Hut zu bringen. Und so sah es am Abend ganz nach Alarmstufe Rot bei Blau-Schwarz aus. Was blüht hier den Österreichern?