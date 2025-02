Veranstalter: „ÖVP müsste endlich aufhören …“

Freitag, der 4. Februar 2000: Ein Freitag wie jeder andere, und doch läutet er eine Zäsur in der österreichischen Politik ein. Vor dem Bundeskanzleramt in Wien wartete eine riesige Menge an Journalisten und Demonstranten auf die neue schwarz-blaue Regierung, die über den eiskalten Ballhausplatz zum Bundespräsidenten zur Angelobung schreiten soll. Auf Anordnung der Polizei musste die Regierung dann über einen unterirdischen Gang zur Angelobung gelangen.