Super Bowl: Trump plant Novum bei Mega-Show

Vorgänger Barack Obama hatte 2011 angekündigt, zum Finale zu fahren, sollten die Chicago Bears dort spielen. Doch seine Favoriten schieden im Halbfinale gegen den späteren Champion Green Bay Packers aus. Ein Besuch Trumps dürfte die ohnehin schon hohen Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt am Mississippi noch verstärken. In der Silvesternacht war ein Attentäter mit einem Pick-up-Truck in eine Menge auf der berühmten Ausgehmeile Bourbon Street gerast. 14 Menschen kamen ums Leben, rund drei Dutzend weitere wurden verletzt. Der Täter, ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), starb bei einem Schusswechsel mit Polizisten.