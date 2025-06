Overtime-Krimi! Oilers gleichen in Finalserie aus

Draisaitl und McDavid in Scorerwertung voran

Der 29-Jährige hatte mit zwei Assists bereits maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Gäste gehabt. Mit nun 32 Scorerpunkten in den Play-offs führt Draisaitl diese Statistik gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid an. Der Kanadier steuerte am Donnerstag einen Assist bei. Die fünfte Finalpartie findet in der Nacht auf Sonntag in Edmonton statt, ehe das Heimrecht im sechsten Spiel wieder bei den Florida Panthers liegt.