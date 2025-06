Thunder gleichen gegen Pacers in Finals erneut aus

Die fünfte Partie wird in der Nacht auf Dienstag (europäischer Zeit) in Oklahoma City ausgetragen. Dort hatte OKC das Auftaktspiel als klarer Favorit der Finalserie in letzter Sekunde verloren. Dieses Mal drehte das beste Team der Hauptrunde die Partie im Schlussviertel und holte einen Sieben-Punkte-Rückstand auf. Bester Werfer war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten.