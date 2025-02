Trump-Wirbel in Kanada! Fans buhen US-Hymne aus

Buh-Rufe waren in der Nacht etwa in Toronto bei der Basketball-Partie der Raptors gegen die Los Angeles Clippers (115:108) zu hören. Die Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl sind das einzige kanadische Team in der NBA. In der NHL spielen sieben kanadische Eishockey-Teams. Dort wurde die US-Hymne etwa in Vancouver beim Spiel der Canucks gegen die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper (2:3) ausgebuht. Schon am Samstagabend waren Buh-Rufe etwa in Ottawa und Calgary zu hören.