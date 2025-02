„Das fühlt sich wie heimkommen an“

Wie schnelllebig bzw. unberechenbar das Fußballgeschäft sein kann, zeigte der jüngste Wechsel von Jörg Siebenhandl zur Admira. Weil der LASK Kooperationsspieler Lukas Jungwirth fix zurückbeordert hatte, Zweiergoalie Verwüster (Kreuzbandriss) aber bis Saisonende ausfällt, war man zum Handeln gezwungen. „Wäre der Luki nicht retourgekommen, hätte es keinen Bedarf gegeben. Ich bin jedoch sehr dankbar, dass sie an mich gedacht haben“, so Siebendhandl, zuletzt Back-up-Torhüter in Linz. „Es ist ja schon eine Zeit her, seitdem ich das Trikot getragen habe.“ Genau genommen neun Jahre.