Prozess um Amokfahrt mit Lastwagen gegen Kirche

Der Fall hatte im Juli des vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt: Ein Rumäne (32) hatte in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, einen Lkw mehrmals mit Vollgas im Retourgang gegen das Gebäude einer Pfingstkirche gesteuert. An der Fassade entstand damals enormer Sachschaden. Bereits bei der Fahrt zum Tatort war der Mann in fünf Verkehrsunfälle verwickelt gewesen und soll versucht haben, zwei Menschen umzufahren. Zudem soll er eine Fußgängerin gestreift und dabei verletzt haben.