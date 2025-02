„Mein Hund hat gebissen und muss jetzt sofort weg“

So auch Junghündin „Gina“, die bereits von klein auf stark bissig auf Menschen reagierte und auch daheim immer wieder schnappte. Die Besitzer verloren das Vertrauen in ihren eigenen Hund, Trainerstunden in verschiedenen Hundeschulen wurden nur halbherzig absolviert. Doch wenn ein Hund so ein Verhalten an den Tag legt, müssen bei jedem Hundehalter die Alarmglocken läuten.