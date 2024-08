„Wenn der Hund beißt, ist der Halter das Problem“

Vor wenigen Wochen war es ein Staffordshireterrier, der in Tillmitsch angeblich über den Zaun gesprungen ist und die Nachbarin schwer verletzt hat: Der Frau wurde der rechte Daumen abgebissen und das linke Handgelenk schwer lädiert. Und am Samstag wurde ein Kind in Graz ins Ohr gebissen. Schuld daran laut Experten: die Halter, die bei einem „wilden“ Spiel von Kindern mit dem Hund nicht eingegriffen hätten.