Walzerspaß für Groß und Klein im Theatermuseum

In diesem Jahr wird ganz Wien zum Schauplatz der Feierlichkeiten zu Ehren von Johann Strauss! Anlässlich seines 200. Geburtstags präsentieren das Theatermuseum in Zusammenarbeit mit der Wienbibliothek im Rathaus ein spannendes und erlebnisreiches Programm, das den großen Komponisten in den Mittelpunkt rückt.